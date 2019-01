RAI 3: “ DOTTORI IN CORSIA – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “: « domenica 6 gennaio Ultimo appuntamento »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ultima puntata di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me, in collaborazione con Rai Fiction, in onda domenica 6 gennaio alle 23.05. Le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione e portare sul piccolo schermo storie di alta e media complessità medica, documentando dal vivo il miracolo quotidiano della medicina.

Nella decima e ultima puntata continua la storia di Giorgio e di sua madre Maria. Giorgio ha superato l’intervento di trapianto del fegato donato dalla mamma e, dopo qualche settimana, è pronto per tornare a casa. Damiano ha sedici anni ed è affetto da Polineuropatia infiammatoria cronica, una malattia che provoca un deficit motorio. Da due anni segue una massiccia terapia farmacologica e finalmente sembra arrivato alla fine del suo percorso di cura. Nel reparto di Cardiologia arriva Giulia, una bambina di dieci anni che da qualche mese ha un battito cardiaco irregolare.

I medici, dopo aver saputo che molti anni prima suo fratello è morto nel sonno per cause ignote, decidono di sottoporla a una serie di accertamenti. Dal Burundi arrivano all’Ospedale Bambino Gesù due gemelline siamesi, Adrien e Francine, che condividono il midollo spinale e la parte finale dell’intestino. Tramite un complicato e delicato intervento, le due bambine vengono finalmente separate.

L’hashtag per tutti i social è: #Dottoriincorsia. “Dottori in corsia. Ospedale pediatrico Bambino Gesù” – Ospedale Pediatrico è un format originale Stand by me prodotto in collaborazione con Rai Fiction. Produttore creativo Simona Ercolani. Produttore Rai Mirco Da Lio. Curatore Davide Acampora. Autori: Simona Iannicelli, Anna Agata Evangelisti, Anna Pagliano e Lidia Barro. Regia Marco Mangiarotti. Produttore esecutivo Melisa Scolaro.