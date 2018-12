RAI 3 * ‘ DOTTORI IN CORSIA – OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESù ‘: ” Domenica 23 dicembre Le storie di Sara, Elisa e Corina “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 23 dicembre arriva l’ottavo appuntamento con “Dottori in corsia- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, in onda alle 23,30 e in replica ogni venerdì alle 15,20 su Rai 3. Le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione e portare sul piccolo schermo storie di alta e media complessità medica, documentando dal vivo il miracolo quotidiano della medicina. In ogni puntata tre storie di vita, tre grandi sfide ogni volta diverse, per raccontare la battaglia quotidiana per la vita.

Nell’ottava puntata continua la storia di Sara, che ha superato brillantemente l’intervento di trapianto del rene donatole dal papà Roberto, e ora è pronta a tornare a casa. Nel reparto di Cardiochirurgia arriva Elisa, una ragazza di quindici anni che soffre di una grave malattia cardiaca, la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro. I medici decidono di impiantarle un defibrillatore sottocutaneo che la potrà aiutare a superare le aritmie maligne di cui soffre.

All’Ospedale arriva anche Corina, una giovane madre che dovrà sottoporsi ad un parto cesareo programmato. A suo figlio Samuel hanno diagnosticato, ancor prima della nascita, un’ernia diaframmatica. Il parto è molto rischioso e i dottori hanno deciso di far nascere Samuel direttamente al Bambino Gesù, pronti ad affrontare ogni eventuale emergenza.