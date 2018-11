RAI 3 * ‘ ALLA LAVAGNA ‘: ” Gli ‘ interrogati ‘ della prima settimana saranno, Matteo Salvini, Rita dalla Chiesa, Danilo Toninelli, Milena Gabanelli e Antonio Di Pietro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Prende il via lunedì 12 novembre, alle 20.20 su Rai3, “Alla Lavagna!”, un programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy in cui personaggi famosi del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo, si sottopongono alle impertinenti domande di una classe di 18 agguerritissimi bambini, tra i 9 e i 12 anni, con risultati inaspettati.

Gli “interrogati” della prima settimana saranno: Matteo Salvini, Rita dalla Chiesa, Danilo Toninelli, Milena Gabanelli e Antonio Di Pietro.

Nonostante la giovane età, i bambini protagonisti di “Alla lavagna!” sono tutt’altro che ingenui. Anzi. Sono particolarmente arguti e spigliati e, soprattutto, senza peli sulla lingua. Il loro compito sarà, infatti, quello di mettere in difficoltà l’adulto di turno con domande per nulla scontate, poste con semplicità e senza filtri. Gli ospiti verranno interrogati su temi di attualità, per lo più, ma verranno poste anche domande legate alla sfera dei sentimenti e alla loro vita personale.

Curiosità che, normalmente, tra adulti non si ha il coraggio di esternare. Ma ai bambini, si sa, tutto è concesso…

Con il Vice Premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, ad esempio, i bambini parleranno di politica, razzismo e immigrazione ma gli chiederanno anche come i figli vivano la sua notorietà.

La mafia e l’uccisione del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa saranno al centro della puntata con Rita dalla Chiesa che, con i bambini, affronterà anche temi come il bullismo e l’amore tra persone dello stesso sesso. Tra gli argomenti trattati con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ci sarà la tragedia del ponte di Genova, ma poi si parlerà anche della differenza fra partito e movimento politico e del perché il Ministro abbia deciso di abbandonare la carriera di carabiniere per la politica. A Milena Gabanelli i bambini faranno domande sul giornalismo e sulle sue esperienze come inviata di guerra. Infine, ad Antonio Di Pietro chiederanno spiegazioni su Tangentopoli e perché abbia deciso di abbandonare tutto e coltivare la terra.

Il format de “Alla Lavagna!”, il cui titolo originale è “Au Tableau!”, si è fatto conoscere in giro per il mondo grazie alla puntata dedicata alle elezioni presidenziali in Francia, con ospite Emmanuel Macron, che ha fatto il giro del web. Dopo il successo in Francia, il format – con il titolo internazionale di “Facing the Classroom” – è andato in onda anche in Libano, Belgio, Polonia e Nuova Zelanda.

Basato su un format creato da Caroline Delage e distribuito da Vivendi Entertainment, “Alla Lavagna!” è un programma scritto da Francesco Valitutti, Alessandro Scalco, Yuri Grandone, Francesca Petrocelli. La regia è di Alberto Di Pasquale.