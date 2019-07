rai 3 * Agorà Estate: « L’Italia piange il papà del commissario Montalbano, Andrea Camilleri »

Agorà Estate. L’Italia piange il grande maestro Camilleri. L’Italia piange il papà del commissario Montalbano, Andrea Camilleri: il ricordo del grande scrittore e narratore siciliano con tante clip e collegamenti dai luoghi del cuore, da Ragusa a Vigata. Camilleri è anche parte del servizio pubblico e verrà ricordato in studio con tanti ospiti. Non mancheranno la politica e la cronaca nel dibattito di domani, giovedì 18 luglio, ad Agorà Estate, condotto da Monica Giandotti, in diretta dalle 8 su Rai3.

Nel corso della puntata un faccia a faccia con il Ministro della Funzione pubblica, Giulia Bongiorno; e un collegamento con Amatrice in occasione della visita del capo dello Stato, Mattarella, nei luoghi del terremoto e della ricostruzione. Gli ospiti di Monica Giandotti saranno: Riccardo Molinari, Lega, Maurizio Martina, Partito Democratico, Alberto Gentili, Il Messaggero, Pietro Senaldi, Direttore di Libero Gianluigi Paragone, Movimento 5 Stelle, Annalisa Chirico, Giornalista, Ettore Maria Colombo, Quotidiano Nazionale, Giorgio Mulé, Forza Italia, Giulia Bongiorno, Ministro della Funzione Pubblica.