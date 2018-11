RAI 3 * ‘ AGORà ‘: ” Brexit, decreto sicurezza e maltempo gli argomenti che verranno trattati Lunedì 26 novembre “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Lunedì 26 novembre “Agorà” andrà in onda dalle 8 su Rai3. Via libera a Bruxelles, in occasione del vertice dei 27 leader europei, all’accordo di divorzio tra Ue e Regno Unito, che dovrebbe entrare in vigore a fine marzo 2019. Ma la strada per la ratifica sarà difficile, dice il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. La premier Theresa May chiede il sostegno dei britannici.

A seguire, focus sull’Italia: domani arriva alla Camera, per la sua approvazione definitiva, il decreto sicurezza, “bandiera” della Lega, sul quale sarà posta la fiducia.

Il maltempo continua a colpire il Paese: c’è un disperso per una voragine sulla Pontina, danni a Crotone per una tromba d’aria e sono attese perturbazioni.

Ospiti di Serena Bortone saranno: Laura Ferrara, eurodeputata Movimento 5 Stelle; Anna Ascani, Partito Democratico; Marco Gay, vicepresidente Confindustria Digitale; Silvio Garattini, farmacologo; Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore Report; Ciro Formisano, regista L’esodo; John Peter Sloan, insegnante di inglese e attore; Fabio Dragoni, La Verità; Antonio Di Pietro, ex magistrato; Marco Lillo, Il Fatto Quotidiano; Angela Mauro, Huffington Post.