RAI 2 * “ SUPERBOWL “: « tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio la sfida tra New England Patriots e Los Angeles Rams »

L’edizione 53 del Superbowl, l’atto finale della lunga, durissima stagione di american football, uno degli eventi sportivi più visti nel mondo, torna, live e in chiaro, sulle reti Rai. Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio, a partire dalle 00.20, Rai2 trasmetterà in diretta la sfida tra New England Patriots e Los Angeles Rams, le due franchigie che si affronteranno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia.

Per i Patriots, all’inseguimento del sesto titolo della loro storia, sarà la terza presenza consecutiva al Superbowl, mentre per i Rams sarà un ritorno a 17 anni di distanza dall’ultima volta.

La telecronaca dell’evento, che Rai2 torna a trasmettere dopo 9 anni (l’ultimo Superbowl “targato” Rai risale all’edizione 2010, con la vittoria dei New Orleans Saints 31-17 sugli Indianapolis Colts) sarà a cura di Raisport, con il commento di Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano. In studio, con Cristina Caruso e Andrea Fusco, Valerio Iafrate, giocatori della nazionale italiana ed esperti di football americano.