RAI 2 * ‘ SIGNORI DEL VINO ‘: ” La puntata del 10 novembre si apre a Piazza del Campo a Siena dove Marcello e Rocco, citando Dante “

È dedicata alla Toscana la terza puntata di Signori del vino, il programma di Rai2 condotto da Marcello Masi e Rocco Tolfa che ogni sabato alle 17.10 conduce il telespettatore alla scoperta delle realtà enologiche regionali, dei vitigni tradizionali italiani e dei loro territori di eccellenza.

La puntata del 10 novembre si apre a Piazza del Campo a Siena dove Marcello e Rocco, citando Dante, danno il via al viaggio alla scoperta di vini della regione.

La prima tappa è in direzione Bolgheri per intervistare Ferdinando Frescobaldi parlando di supertuscans e vini simbolo della produzione regionale.

A seguire, San Gimignano, per affrontare con Natalia Guicciardini Strozzi, erede di Monna Lisa, una chiacchierata storica sulla Vernaccia di San Gimignano. Nella zona del Chianti parla del vitigno del sangiovese Paolo De Marchi, mentre Isabella Perugini incontrerà la Presidente del Consorzio Doc Orcia Donatella Cinelli Colombini.

Il set si sposta poi nella zona di Montepulciano per l’incontro con la donna del vino Dora Forsoni per un’intervista sul nobile di Montepulciano, e poi a Montalcino per conoscere un giovane produttore, Riccardo Talenti.

Nel corso della puntata interverranno Daniele Cernilli (DoctorWine) e Marco Simonit, che svelerà come sempre alcuni dei “segreti” delle tecniche di viticultura.