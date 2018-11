RAI 2 * ‘ QUELLI CHE IL CALCIO ‘: Tra gli ospiti Gazzelle, Gio Evan, Eleonora Pedron e Dario Vergassola

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Torna domenica 11 novembre alle 13.45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

In questa puntata ospite in studio il fenomeno indie Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, per presentare in anteprima tv la sua ultima hit, “Sopra”, che ha già superato 1.450.000 stream e che anticipa l’attesissimo secondo album “Punk” in uscita il 30 novembre. Il cantautore romano debutterà l’1 marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano e il 3 marzo al Palalottomatica, date già quasi sold out.

Al grande tavolo siedono: la showgirl e modella Eleonora Pedron, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, la leggenda del tennis Adriano Panatta, il giornalista Giorgio Terruzzi, il comico Dario Vergassola, il decano degli arbitri Paolo Casarin e il campione del mondo Fulvio Collovati.

Al Pub di Corso Sempione tornano Federico Russo, l’ex ciclista Dino Zandegù e il comico Herbert Ballerina, in questa puntata accompagnati dall’artista Gio Evan, dall’allenatore ed ex portiere Salvatore Soviero; interviene inoltre in collegamento Skype da Buenos Aires Giulia Coppini, fidanzata di Giovanni Simeone. In trasferta a Molare (AL) Mimmo Magistroni ripropone i gol della Serie A con l’aiuto dei giovani calciatori del paese, mentre Francesco Mandelli dall’EICMA 2018 va alla scoperta delle novità del mondo motociclistico.

In studio siede alla postazione tecnica Emanuele Dotto mentre Melissa Greta Marchetto cerca i contenuti più divertenti provenienti dal mondo web; Rocco Tanica al Salottino TV commenta il palinsesto della domenica italiana, mentre i Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”, fanno da colonna sonora live della puntata.

Ampio spazio ai comici di “Quelli che il Calcio”: Ubaldo Pantani nelle vesti dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri; Brenda Lodigiani nei panni sia di Diletta Leotta che della Piera, stravagante terapeuta che propone metodi di cura alternativi; Antonio Ornano alias Folco Maria Brandauer e i suoi racconti d’amarcord sportivo; Toni Bonji che impersona il nutrizionista Professor De Riccardis e Paride Coccio con i suoi improbabili commenti tecnici.

Sulle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio” raccontano le partite della Serie A: alle 12:30 per Atalanta – Inter iniziano il conduttore televisivo di House of Gag Omar Fantini e Giovanni Storti, comico e attore, parte del famosissimo trio Aldo, Giovanni e Giacomo; alle 15:00 è il turno di Sara Sorrentino e Davide Cassani per Chievo – Bologna; per Empoli – Udinese ci sono l’allenatore Luigi Cagni detto “Gigi” e il cantautore e comico Ruggero de I Timidi (Andrea Sambucco); la giornalista Francesca Brienza e il campione italiano di FIFA Mattia Guarracino sono invece gli spalti di Roma – Sampdoria.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.