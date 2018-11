RAI 2 * ‘ FRIGO ‘: ” Il ‘ piatto della memoria ‘ per l’esperto di stelle Paolo Fox, sarà ‘ Canederli speck e formaggio ‘ “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sarà Paolo Fox l’ospite della quarta puntata di Frigo, il programma condotto da Tinto (Nicola Prudente) che con ironia e piglio informativo affronta un tema legato al mondo alimentare, tra chiacchiere, ricordi culinari, giochi e consigli sulla conservazione del cibo. In onda su Rai2 sabato 10 novembre alle 10.30 e in replica domenica 11 alle 08.45.

Il “piatto della memoria” per l’esperto di stelle sarà “Canederli speck e formaggio”, realizzato dalla chef Sara Di Palma con tutti prodotti italiani di alta qualità, come lo Speck Alto Adige Igp, il Miele della Lunigiana Dop, il Salame piacentino Dop e il Garda Dop.

Non mancheranno gli interventi divertenti e bizzarri del “garzone”, interpretato da Nick Russo, che porterà la spesa in studio, della cameriera del bar, interpretata da Maria Vittoria Argenti, esperta di gossip che crede di sapere tutto sulla vita dei Vip, e dalla vicina di casa, Chiara Basile Fasolo, che si intrufola tutte le volte nel loft per rubare alcune eccellenze italiane.

Frigo è un programma condotto da Tinto, scritto da Gianluca Mauri, prodotto da Rai2, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo.

La playlist musicale di Frigo è realizzata in collaborazione con Rai Radio2.