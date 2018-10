RAI 2 * ‘ DETTO FATTO ‘: UNA NUOVA SETTIMANA RICCA DI TUTORIAL, CURIOSITÀ E OSPITI (DAL 29 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE)

Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci ogni pomeriggio su Rai2 alle 14.00 a “Detto fatto” sono pronti per una nuova e avvincente settimana ricca di tutorial, curiosità e ospiti.

Lunedì 29 ottobre, la prima puntata della settimana si apre con la top model curvy Elisa D’Ospina diventata ormai un punto di riferimento per tutte le donne oltre la taglia 46 che, grazie ai suoi tutorial, oggi possono trovare vestiti alla moda e della taglia giusta ovunque. La protagonista del tutorial è Ilenia, una donna che, dopo la gravidanza, è passata dalla 42 alla 52. Con lei Elisa intraprenderà un vero è proprio percorso di accettazione fatto da diverse prove che la porteranno ad amarsi al 100%. In pieno clima Halloween il nostro chef stellato, Ilario Vinciguerra, rivisiterà un piatto a base di zucca. Ci dimostrerà come, da un semplice ingrediente, si possa ottenere un primo fatto in casa davvero stellare: gnocchetti di zucca al profumo di mare. Come ogni lunedì l’astrologo Mauro Perfetti torna per svelarci cosa hanno in serbo le stelle per la settimana. In questo spazio Bianca sarà affiancata dai tre moschettieri dei capelli: Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta. Quinto appuntamento per Ok il taglio è giusto, il contest di Detto Fatto che si propone di trovare un nuovo talento nel mondo dell’hairstyle. In questa puntata i tre giudicheranno il lavoro di Alex, giovane parrucchiere dei fratelli Rodriguez, e Laura, un’elegante colorista sarda. Chi riuscirà a convincere maggiormente la temuta giuria? Con la missione di aiutare una sposa, riuscirà Pinella Passaro a consigliare la giovane nella scelta dell’abito più giusto per il suo giorno speciale?

Martedì 30 ottobre tornano i buyer Mario dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari per giudicare le collezioni dei giovani designer e per capire se hanno stile da vendere. Al collaudato terzetto si aggiunge un quarto giudice speciale esperto di moda: la mitica Jo Squillo. La designer che presenta la sua collezione oggi è Farwa Zulfiquar, una giovane stilista pakistana cresciuta nelle Marche. Spazio anche al contest culinario che propone la sfida tra due componenti della stessa famiglia. Questa volta però a sfidarsi saranno Andrea e la sorella Valentina. A chiedere l’aiuto di Detto Fatto e di Beniamino Baleotti, sarà Alessandro, fidanzato di Valentina e uno dei migliori amici di Andrea. I due ragazzi si sfideranno sulla carne di maiale. Torna a grande richiesta il make up artist Paolo Guatelli che realizzerà per Jo Squillo un trucco per la notte delle streghe. In prossimità della festività di Halloween, non poteva mancare nella “pasticceria Detto Fatto” l’american boy Francesco Saccomandi, che per l’occasione preparerà una “torta velenosa”. La tutor esperta di lingerie Jennifer Dalla Zorza in vista di Halloween ci propone dei look da dark lady e ci guida in un viaggio nel mondo delle meravigliose e seducenti cat suite.

Mercoledì 31 ottobre, per regalare una seconda vita ad un vecchio abito, Patrizia Pellegrino si trova di fronte ad una nuova e avvincente sfida: aiutare la showgirl Gianni Molaro, vi riporterà all’ordine con i suoi preziosi consigli. Nella puntata di oggi lo stilista di alta moda Evelina Flachi ci svela qualche nuovo trucco per pulire a fondo i piccoli strumenti casalinghi presenti in cucina. Avete paura che i golosi dolci di Halloween vi facciano perdere la linea? L’attrice Alessandro Capotosti oggi si dedicherà a salvare il look di Giuseppe che ha un’immagine troppo eccentrica. Nicola gli insegnerà come comportarsi in una serata in pizzeria perché si deve sempre partire dalle basi per poter costruire il proprio galateo personale.

Giovedì 1 novembre con l’Instant Fashion Fabrizio Crispino. Quante volte avreste voluto indossare uno degli abiti da sogno delle star? Con lui basta poco per trasformare il sogno in realtà: stoffa, forbici, spille da balia e manualità. E per dimostrare che, seguendo i consigli di Crispino, tutte possono diventare Dive Express, Bianca Guaccero sarà una sua allieva d’eccezione. Come se la caverà? Sarete voi a deciderlo partecipando al sondaggio sull’instagram story della pagina di @dettofattorai. La star protagonista di questo tutorial è un’attrice dalla bellezza disarmante: Monica Bellucci. Una nuova pizza creativa. Una nuova canzone da cantare a due voci con Bianca. Torna in studio il pizzaiolo Gianfranco Iervolino, l’ugola d’oro di Detto Fatto. La nuova tutor Silvia Loro Ronco, maestra d’arte floreale, ci racconta segreti e virtù di un bellissimo fiore: il crisantemo. L’onicotecnica e nail artist Dominique Russo ci mostra una nuovissima tecnica di ricostruzione delle unghie e la realizza sulle bellissime mani dell’attrice Vittoria Schisano. L’intervista che la conduttrice farà all’attrice durante il tutorial si preannuncia ricca di colpi di scena. C’è chi dice che una donna possa vivere con un solo uomo, ma non con un solo paio di scarpe. Per conoscerle tutte e soprattutto saperle abbinare nella maniera corretta ci vuole una vera esperta: Nenella Impiglia. In ogni tutorial Nenella ci mostrerà come lo stesso paio di scarpe può essere indossato con scioltezza e disinvoltura a tutte le età. Inoltre ci mostrerà come la scarpa giusta possa fare la differenza trasformando lo stesso vestito in un look da giorno, da aperitivo e da sera.

Venerdì 2 novembre torna l’esperto di moda più dandy di Detto Fatto, Filippo Nardi, per impartire lezioni di stile a Salvatore che deve abbandonare il suo look troppo colorato e aprire le porte a una versione di sé più alla moda e minimal. In questa puntata Giustina, la nonna più cliccata dei social, ci propone una torta realizzata con un prodotto di stagione: la zucca. La ricetta sarà senza dubbio arricchita dal suo tocco speciale. Il nostro speziale Luca Bonafini torna in studio con i suoi rimedi naturali che fanno bene al corpo e allo spirito. In questa puntata Luca ci parla di un prodotto naturale legato alla commemorazione dei defunti: la melagrana. Le ricette presentate dall’ex monaco sono due: una da gustare e una per la cura del corpo. Diana De Marsanich, la giornalista più green d’Italia, in questo tutorial è alle prese con un nuovo materiale: la carta. Siamo sicuri di sapere tutto su come si ricicla? olivia Ghezzi ci accompagna in un viaggio nel meraviglioso mondo della moda con sfilate che ripercorrono la storia del costume dagli anni 20 a oggi, con un dizionario della moda che ci propone puntata dopo puntata una nuova parola dal significato dubbio e soprattutto con una missione: dimostrare alle sue ignare ospiti che gli abiti bon ton sono sempre la scelta giusta.