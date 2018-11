RAI 1 * ‘ LINEA VERDE ‘: ” protagonista della puntata il lago di Garda, si parlerà dell’olio Dop e del Marrone di San Zeno “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 11 novembre alle 12.20 su Rai1 il viaggio di Linea Verde arriva nel cuore del Nord, ma sceglie la sua anima più “mediterranea”: protagonista il lago di Garda raccontato attraverso la sua lunga Storia, i suoi paesaggi, ma soprattutto attraverso i sapori dei suoi prodotti autunnali. Daniela Ferolla e Federico Quaranta con Peppone Calabrese accompagneranno i telespettatori tra incantevoli scenari e gustose ricette.

Sulla Riviera degli ulivi – sulla sponda veneta del Benaco – si parlerà dell’olio Garda Dop, considerato uno dei migliori d’Italia e del mondo e del Marrone di San Zeno Dop, non solo una antica tradizione di raccolta e trasformazione, ma prodotto biologico di grande importanza per l’economia della zona.

A Gargnano si assisterà a una delle ultime battute di pesca della stagione, con una delle famiglie che porta avanti da generazioni questa attività. Da non dimenticare i limoni che, qui sul Garda, hanno rappresentato una risorsa fondamentale sin dai tempi della Repubblica Veneta: testimoni ne sono le architetture delle antiche limonaie di Limone sul Garda, ingegnose e suggestive costruzioni che attraggono turisti da tutto il mondo.

A Toscolano Maderno protagonista – da secoli – è la carta: una struttura paleoindustriale oggi riconvertita in museo dove giovani e anziani producono ancora carta di qualità ricavata da fibre tessili. Da non dimenticare la cucina, dove tutti gli ingredienti prodotti nella zona si fondono in armonia: dal laverello (detto anche coregone) con i marroni di San Zeno ad altre piatti tutti da scoprire. Ma il viaggio sarà caratterizzato soprattutto dalla poesia, quella di Gabriele D’Annunzio che qui visse a lungo e costruì il suo Vittoriale, ancora oggi centro culturale e punto di riferimento per l’intera area.