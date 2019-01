RAI 1 * “ LINEA VERDE “: « NEL GIORNO DELL’EPIFANIA UN VIAGGIO TRA I CASTELLI ROMANI, DA PORTA SAN SEBASTIANO SULL’APPIA ANTICA SI INCONTRERANNO I SEGNI DI QUESTO GRANDE PASSATO »

Il viaggio di “Linea Verde”, in onda domenica su Rai1 alle 12.20, toccherà i Castelli Romani nel giorno dell’Epifania. Con Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone gli spettatori attraverseranno un territorio ricco di storia e prodotti tipici. Da Porta San Sebastiano, sull’Appia Antica, si incontrano subito i segni di questo grande passato, a cominciare dalla meravigliosa villa imperiale dei Quintili, dove è stato rinvenuto un antico locale di produzione e degustazione del vino, oltre a splendidi ambienti termali.

Il viaggio continua sul Monte Cavo, sacro a Giove e a tutte le popolazioni latine, che domina i colli di origine vulcanica con i laghi di Albano e Nemi. Un territorio caratterizzato da dimore storiche di grande pregio come Palazzo Chigi di Ariccia. Tra i prodotti del territorio, si parlerà della Porchetta di Ariccia Igp e del Pane di Genzano Igp, oltre ai dolci tipici, come le ciambelle al vino e le “pupazze”. E ancora, l’agricoltura di prossimità che offre prodotti come le famose puntarelle romane.