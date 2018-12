RAI 1 * ‘ LINEA VERDE LIFE ‘: ” nel nuovo appuntamento si farà tappa a Siena, La città toscana insieme alla sua Provincia, ha raggiunto dal 2011 l’obiettivo Carbon Neutrality “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sabato 1 dicembre alle 12.20 su Rai1 nel nuovo appuntamento settimanale di Linea verde Life, Chiara Giallonardo, Marcello Masi con la partecipazione di Federica De Denaro fanno tappa a Siena. La città toscana insieme alla sua Provincia, ha raggiunto dal 2011 l’obiettivo Carbon Neutrality.

Si scopre in che modo l’area vasta senese da sette anni ottiene un saldo di emissioni rilasciate nell’atmosfera uguale o inferiore a zero, attraverso attività strategiche e stili di vita non impattanti verso il clima. E ancora, mobilità elettrica, domotica, innovazione, sono alcuni dei temi affrontati durante la puntata. Saranno poi i pony e i bambini i protagonisti dello spazio dedicato agli animali. Mentre nella rubrica “Giardiniere fai da te”, si imparano le tecniche di filatura, rinvaso e potatura del bonsai. Prima del giro del gusto tra botteghe e chioschi, Federica De Denaro prepara una ricetta a base di cavolo nero. Questo e molto altro in una puntata da non perdere.