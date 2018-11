RAI 1 * ‘ LINEA VERDE LIFE ‘: ” Chiara Giallonardo e Marcello Masi faranno tappa a Modena “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Sabato 10 novembre, su Rai1 alle 12.20, nell’ottavo appuntamento di Linea verde Life, Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, fanno tappa a Modena. Affrontando il tema della sostenibilità in tutte le sue forme, si scoprirà una Modena che non solo è il simbolo mondiale dei motori ma è anche laboratorio di sperimentazione per la ricerca di soluzioni sempre più futuristiche.

Nell’immancabile rubrica “Giardiniere fai da te”, si parlerà di una delle piante esotiche più diffuse in appartamento, il ficus, mentre le storie a lieto fine di cani sfortunati raccontano del grande impegno e rispetto di questa città per gli animali.

Nel mercato storico di Modena, Federica De Denaro realizzerà una ricetta a base di mirtilli, ricchi di proprietà benefiche e nutritive, dando quindi il via al giro del gusto tra botteghe e chioschi. Tutto questo e molto altro in una puntata da non perdere.