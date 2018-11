RAI 1 * ‘ LINEA VERDE ‘: ” il 18 novembre Daniela Ferolla e Federico Quaranta ci porteranno tra le più belle cime del mondo, le Dolomiti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Domenica 18 novembre, alle 12.20, su Rai1, Linea Verde si reca tra le più belle cime del mondo: le Dolomiti. Un omaggio a queste montagne – ferite poche settimane fa dalla furia del vento e dell’acqua – che si mostrano in tutta la loro maestosità. Il Bellunese è già pronto per ripartire con la stagione invernale e si lavora per riportare alla normalità le vallate più colpite. Nel centenario della Grande Guerra Linea Verde va sul fronte alpino per raccontare una storia unica e poco conosciuta: quella della guerra verticale.

Quel teatro di battaglia oggi è una delle località turistiche più famose, Cortina d’Ampezzo, che si prepara per i Mondiali di sci ed è candidata alle Olimpiadi 2026: lo racconta Federico Quaranta assieme a un grande campione, Kristian Ghedina. In mezzo alle meravigliose case del paese, Peppone scova degli autentici resistenti, gli allevatori, pronti per la grande festa della Desmonteà.

Assieme scendono in Cadore fino ad arrivare a Vinigo, dove è quasi arrivato il momento della raccolta dei cavoli. Daniela Ferolla segue le orme di Dino Buzzati dalla sua villa alle porte di Belluno fino alla vetta delle Marmarole, raccontando di montagne, foreste, erbe da mangiare e creature misteriose.

Avete mai pensato di poter indossare il vostro albero del cuore? Ebbene, addentrandosi nei boschi del Cadore, Daniela scopre come questi alberi ricchi di storia possono dar vita a filiere inaspettate come quella degli occhiali in puro legno.