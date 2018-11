RAI 1 * ‘ JUVENTUS – MANCHESTER UNITED ‘: ” Quarta giornata di Champions League, a Torino tornano Mou e Pogba “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il ritorno del “nemico” Mourinho e del figliol prodigo Pogba, ma anche, o meglio soprattutto, la possibilità di blindare la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo in caso di vittoria. Il menu di Juventus-Manchester United, quarta giornata del gruppo H di Champions League è davvero ricco. E se si aggiunge anche la ricerca del primo gol europeo in maglia bianconera di Cristiano Ronaldo, i motivi per non perdersi la supersfida di domani allo Juventus Stadium sono davvero tanti.

Il fischio d’inizio della partita è previsto alle 21, ma la gara sarà preceduta, su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, dall’introduzione da studio di Paola Ferrari, Alberto Rimedio e Paolo Rossi, che torneranno al fischio finale per il post partita dedicato alle interviste live da Torino e per gli highlights di tutte le altre partite, a partire naturalmente dai match delle squadre italiane.

La telecronaca di Juventus-Manchester United sarà di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi.