RAI 1 ‘ CHE TEMPO CHE FA ‘ * NELLA PUNTATA DEL 28 OTTOBRE OSPITI DI FABIO FAZIO: ANDREA CAMILLERI, ANDREA E MATTEO BOCELLI, MARA VENIER, CARLO COTTARELLI E LILLI GRUBER

Una nuova puntata di “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio andrà in onda domenica 28 ottobre alle 20.35 su Rai 1 con ospite Andrea Bocelli e il figlio Matteo Bocelli. Il repertorio del grande artista, ha toccato il miliardo di streaming in tutto il mondo nei giorni che hanno preceduto l’uscita del nuovo album pop di inediti “Sì” dove duetta con star internazionali del calibro di Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban, e per la prima volta insieme a suo figlio Matteo Bocelli su “Fall On Me”.

E ancora, ospite di Fabio Fazio sarà Mara Venier, la “Signora della Domenica” per la decima volta alla guida di “Domenica In”, programma storico di Rai1 che l’ha consacrata al successo. In collegamento in questa puntata anche Andrea Camilleri, il grande scrittore con all’attivo più di trenta milioni di libri venduti, sarà nei cinema il 5, 6 e 7 novembre con un evento speciale: “Conversazione su Tiresia”, uno spettacolo unico scritto e interpretato da Camilleri stesso sulla storia dell’indovino cieco “Tiresia” le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano con quelle dello stesso scrittore.

Alla scrivania di Che Tempo Che Fa questa settimana anche Lilli Gruber, la giornalista è nelle librerie con “Inganno”, che racconta un decennio di attentati in Sud Tirolo tra la fine degli anni ’50 e quella degli anni ’60.

Anche in questa puntata la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

Si esibiranno inoltre Josiah and The Bonnevilles il cui singolo “Lie with me” ha superato le 300 mila visualizzazioni su Youtube.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Fabio Volo, Orietta Berti, Vincenzo Salemme e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica.

Al tavolo, oltre a Mara Venier, saranno presenti la pallavolista Paola Egonu, che ha appena portato la nazionale femminile alla finale mondiale conquistando la medaglia d’argento, l’attore Roberto Farnesi nel cast de “Il Paradiso delle Signore – Daily” in onda su Rai1, Shel Shapiro che da dicembre sarà in tour con il “rivale” di sempre Maurizio Vandelli con i brani tratti dall’album “Love and Peace” e Jerry Calà simbolo della comicità giovane e amarcord, in tournée con “Una vita da libidine Concert-Show” e “Non sono bello ma piaccio! Restyling”.