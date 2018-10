RAI 1 * ‘ CHE FUORI TEMPO CHE FA ‘: OSPITI IN STUDIO VALERIO MASTANDREA, IRENE GRANDI, LAURA FREDDI, MAURIZIO MICHELI E RICCARDO ROSSI

Un nuovo appuntamento con “Che Fuori Tempo Che Fa” di Fabio Fazio andrà in onda lunedì 29 ottobre alle 23:30 su Rai1. Alla copertina di Maurizio Crozza sarà affidata come di consueto l’apertura del programma. Saranno ospiti al tavolo, oltre alla presenza fissa di Max Pezzali e del Mago Forest: Valerio Mastandrea nelle sale con il film di Valeria Golino “Euforia”, Irene Grandi in tour con il visual – album “Lungoviaggio” che contiene video e opere musicali, la conduttrice tv Laura Freddi, Maurizio Micheli nei teatri con lo spettacolo “Uomo solo in fila – I pensieri di Pasquale” e Riccardo Rossi in onda su Rai3 con la trasmissione “I miei vinili”.

Che Fuori Tempo che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che fuori tempo che fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi.