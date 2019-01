radio RTL 102.5 * ” rilevazione TEr “: Suraci, « CONFERMAto IL PRIMATO per l’ANNO 2018, la nostra forza È LA diretta 24 ore su 24 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Trionfo di Rtl 102.5 che si conferma saldamente la radio italiana più ascoltata: la prima anche nella nuova rilevazione Radio Ter relativa al secondo semestre 2018 con 7.933.000 ascoltatori nel giorno medio.

Rtl 102.5 è leader incontrastata nel giorno medio (con 7.933.000 ascoltatori), nel quarto d’ora (con 712.000 ascoltatori) e nei 7 giorni (con 20.476 ascoltatori) aumentando il distacco dai competitor anche nel risultati del totale anno.

Dichiara l’editore di Rtl 102.5 Lorenzo Suraci: “Siamo entusiasti perché la nostra forza è fare un prodotto sempre in diretta 24 ore su 24, sempre in costante filo diretto con i nostri ascoltatori. Le nostre parole d’ordine rimangono sempre le stesse, anche per il futuro: professionalità, puntualità e trasparenza”.

Rtl 102.5, con Radio Zeta (678.000) e Radiofreccia (1.076.000), raggiunge così una somma totale di 9.687.000 ascoltatori nel giorno medio attestandosi tra i principali gruppi della radiofonia italiana.