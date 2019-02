Radio 1 – “ Un Giorno da Pecora “ * TV, TRAVAGLIO: « MI AVEVANO PROPOSTO DI DIRIGERE TG1 MA HO DETTO SUBITO DI NO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Se mi hanno proposto di fare il direttore del Tg1? Si, anche quest’anno, me l’ha chiesto l’attuale dirigenza della Rai. Mi hanno chiesto se volevo fare il direttore di qualcosa o curare dei programmi, ma ho detto no. E la stessa cosa hanno fatto Peter Gomez e Stefano Feltri”. A parlare è Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ha detto subito di no? “Ho detto no prima ancora che mi dicessero cosa volevano da me”.

Quindi non le hanno offerto proprio il Tg1. “Poi ho capito che era anche quella una delle idee. Ma tanto non sono interessato, quindi…” Come mai non le interessa? “Non voglio fare il direttore del Tg1 perché ho sempre detto che la Rai dovrebbe diventare una fondazione come la Bbc, con dirigenti che durano 8 o 9 anni, ed esser sottratta all’alternanza maggioranza e opposizione governativa”.