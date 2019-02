Radio 1 – “ Un Giorno da Pecora “ * PASTORI SARDI, IL LEADER NENNEDU SANNA: « SOLUZIONE IMMEDIATA, 1EURO A LITRO CIFRA GIUSTA, ALTRIMENTI BLOCCHIAMO ELEZIONI SARDE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“A Salvini porto la rabbia e la disperazione dei pastori sardi. Come soluzione ci vorrà una cosa immediata, vogliamo delle regole per non ricadere nella ricattazione l’anno prossimo. Al momento il costo di un litro di latte è troppo basso, 1 euro al litro andrebbe bene, con quella cifra si vive dignitosamente”. A parlare è Nennedu Sanna, uno degli esponenti principali della pastori sardi, che è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, poco prima dell’incontro col Ministro dell’Interno Salvini.

Perché incontrate Salvini e non il Ministro delle Politiche Agricole Centinaio? “Forse perché penso che la nostra protesta sia diventata un problema di ordine pubblico. Se non si trova una soluzione, blocchiamo le elezioni in Sardegna. Vedremo come farlo. E come atto ulteriore, continueremo coi presidi”.