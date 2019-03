Radio 1 “ Un Giorno da Pecora “ * CALCIO: PAOLA FERRARI, « INTER? NON DURA, DUE O TRE SETTIMANE E IL MILAN LA SUPERERà DI NUOVO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Paola Ferrari, storico volto Rai per lo sport, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha commentato la sconfitta del Milan nel derby di ieri. Lei è milanista: come ha preso la sconfitta? “Per me non è una tragedia. Ieri il Milan non ha imbroccato la partita, gli altri sembravano il Barcellona con la maschera dell’Inter. Ma tanto non dura”. Cosa intende dire? “Due o tre settimane e il Milan rifarà il sorpasso. L’Inter è da sempre una squadra altalenante”.

Con che stato d’animo ha seguito il match? “Ero in clima prepartita già dalle 19…” Salvini ha criticato i giocatori ed in particolare Kessie. “Ieri Kessie ha giocato male,abbiamo visto cosa è successo a metà partita, quando è uscito”. Secondo lei c’era il rigore per i nerazzurri? “C’era ma poteva anche non esserci…” Le piace il VAR? “Da una parte è giusto, ma non mi piace molto spezzare le emozioni, devono esser più veloci, più agili”, ha concluso la giornalista a Rai Radio1.