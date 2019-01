questura trento * Polizia Stradale – attività 2018: « accertate 10.661 infrazioni al codice della strada, ritirate 463 patenti di guida e 141 carte di circolazione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Polizia Stradale di Trento presenta il bilancio dell’attività svolta nel corso dell’anno 2018.

Nel corso dell’anno 2018, con l’effettuazione di ben 6154 pattuglie di vigilanza stradale, la Polizia Stradale di Trento ha complessivamente accertato nr. 10661 infrazioni al codice della strada; ritirato nr. 463 patenti di guida e nr. 141 carte di circolazione; 17285 sono stati i punti/patente complessivamente decurtati.

Rispetto al 2017 si è registrato un lieve incremento del numero complessivo degli incidenti stradali per un totale di 360 (+1.6%) con 281 persone ferite (+16%) a fronte però di un sensibile decremento degli incidenti con esito mortale (-30 %) e delle vittime (-38%).

La sicurezza della mobilità rappresenta, da sempre, una priorità per la Polizia di Stato che, con la Specialità della Polizia Stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci dì prevenzione e di controllo.

Controlli della velocità media con telelaser ed autovelox.

L’utilizzo di tali apparecchiature, ha consentito di accertare, nr. 709 violazioni dei limiti di velocità.

Contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

Nel 2018 è proseguita la campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, con l’impiego congiunto di operatori della Polizia Stradale e di medici e personale sanitario della Questura di Trento, per l’accertamento sui conducenti di veicoli dell’eventuale assunzione di alcool e/o di sostanze stupefacenti.

Sono stati effettuati nr.8 servizi specifici, con l’impiego complessivo di nr. 48 operatori della Polizia Stradale e 16 tra medici e personale sanitario della Questura.

I conducenti controllati sono stati 213, lo 0.56% dei quali (pari a 12) è risultato positivo all’alcol con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/1, mentre 5 persone sono risultate positive ad una o più sostanze stupefacenti nel corso dei test su strada. Per tali soggetti si è proceduto (oltre al ritiro cautelare della patente, previsto dal C.d.S.) al prelievo su strada di campioni salivari, inviati a Roma presso il Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato per le analisi di laboratorio che in due casi hanno dato esito positivo

Servizi contro le c.d. “Stragi del sabato sera”.

Nel corso del 2018, nelle notti dei fini settimana la Polizia Stradale del Trentino ha impiegato nei posti di controllo 130 pattuglie. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 877, il 13.79 % (121 persone) è risultato positivo al test di verifica del tasso alcolemico (nel 2017 la percentuale era dell’13.45%.)

Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 2.

15 i veicoli sequestrati per la confisca.

Autotrasporto.

In ossequio agli obbiettivi delineati nel protocollo d’intesa tra Ministro dell’Interno e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2009, la Polizia Stradale, nel corso del 2018, ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale (svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i Centri Mobili di Revisione).

l dati al 31 dicembre 2018 sono:

• Servizi effettuati: 185 con 370 operatori della polizia stradale impiegati e 158 operatori della Motorizzazione civile P.A.T.;

• Veicoli pesanti controllati: 950, di cui 198 (pari al 20.84 %) stranieri; infrazioni accertate: 436; carte di circolazione ritirate: 6.

Gite scolastiche in sicurezza.

Inoltre, nel corso del 2018, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono stati attivati controlli d’iniziativa o su segnalazione dell’istituto scolastico mirati al controllo degli autobus destinati al trasporto di scolaresche per gite o viaggi d’istruzione. Nei primi mesi dell’anno sono stati sottoposti a controllo 151 autobus, dei quali 8 hanno evidenziato almeno una irregolarità, per un totale di 10 infrazioni. E’ stata ritirata 1 patente. Dall’avvio dell’iniziativa, nel 2016, sono stati 371 gli autobus controllati di cui 312 su richiesta delle scuole. Quelli che presentavano una o più irregolarità sono stati 25; 73 le infrazioni rilevate con 3 patenti ritirate.

Operazioni ad Alto Impatto.

Dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018 ai servizi programmati mensilmente a livello regionale sono stati predisposti dispositivi specifici pianificati a livello nazionale, secondo il modello delle “Operazioni ad Alto Impatto”, nella misura di circa 4 al mese, per sottoporre a controllo massivo di particolari settori del trasporto e verificare il rispetto di specifiche norme poste a salvaguardia della sicurezza stradale. I dispositivi sono stati programmati e realizzati da personale particolarmente preparato in settori della circolazione in cui le violazioni costituiscono generale pericolo per la sicurezza dei cittadini.

*

Le operazioni in oggetto riguardano i seguenti settori che, al 31 dicembre, hanno fatto registrare i risultati di seguito indicati:

• Cinture sicurezza e sistemi di ritenuta: nr 12. operazioni con 277 veicoli controllati, 64 violazioni accertate di cui 43 riferite alla normativa specifica;

• Assicurazione obbligatoria: nr. 7 operazioni con 165 veicoli controllati; 25 violazioni contestate di cui 3 alla specifica normativa;

• Autotrasporto nazionale ed internazionale di persone: nr. 4 operazioni con 25 veicoli controllati e 4 violazioni accertate tutte sulla specifica normativa;

• Trasporto di animali vivi: nr. 5 operazioni con 51 veicoli controllati e 12 violazioni accertate;

• Trasporto di merci pericolose: nr. 3 operazioni con 65 veicoli controllati e 28 violazioni accertate alla specifica normativa;

• Trasporti eccezionali: nr. 2 operazioni con 5 veicoli controllati e 4 violazioni accertate alla normativa specifica;

• Trasporto di sostanze alimentari: nr. 5 operazioni con 89 veicoli controllati ed 11 violazioni accertate di cui 2 alla specifica normativa;

• Uso corretto di telefoni alla guida di veicoli: nr. 5 operazioni con 735 veicoli controllati e 77 violazioni accertate relative alla specifica normativa;

• Stato di efficienza degli pneumatici: nr.3 operazioni con 92 veicoli controllati e 19 violazioni accertate di cui 7 alla specifica normativa.

*

I controlli ad “Alto Impatto” sono già stati riprogrammati per tutto il 2019.

Attività di polizia giudiziaria.

Nel corso dell’anno 2018 la squadra di polizia giudiziaria ha svolto numerose e complesse attività d’indagine delegate dall’Autorità Giudiziaria nonché a supporto ad altri Reparti della Polizia Stradale e/o della Polizia di Stato in genere.

L’attività investigativa d’iniziativa, intrapresa dalla Squadra di polizia giudiziaria, composta da tre unità di cui una che ha terminato il corso ispettori nel mese di marzo del 2018, ha permesso di conseguire i seguenti obbiettivi:

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti numerosi controlli in sede d’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida che ha portato all’individuazione ed al successivo deferimento all’Autorità Giudiziaria a piede libero di 5 soggetti stranieri per i reati previsti e puniti dagli artt. 48 e480 c.p. per aver determinato in errore il funzionario (pubblico ufficiale) esaminatore della Motorizzazione durante il sostenimento della prova.

Nell’ambito dei controlli effettuati su iniziativa presso la Motorizzazione Civile della documentazione utilizzata in sede di: immatricolazione, aggiornamento e collaudi di veicoli a motore e rilascio di titoli abilitativi alla guida, sono stati individuati e deferite all’Autorità Giudiziaria 11 persone per i reati di uso di atto falso, falsità materiale e falsità ideologica in certificati/autorizzazioni amministrative.

Sono stati effettuati diversi servizi di polizia giudiziaria con personale in abiti civili in ambito autostradale al fine di contrastare i reati di tipo predatorio nelle aree di servizio autostradali.

Nell’ambito della provincia di Trento sono stati effettuati 76 controlli amministrativi di settore presso 14 carrozzerie, 50 autofficine, 1 autodemolitore, 11 rivendite di autoveicoli usati e agenzie d’affari che hanno portato all’accertamento di 5 violazioni con conseguenti provvedimenti amministrativi.

La Squadra di P.G., esclusi gli indagati per reati connessi al Codice della Strada, ha deferito all’Autorità Giudiziaria, complessivamente 28 persone individuate a seguito di attività d’indagine d’iniziativa nonché eseguito nr. 2 custodie cautelari in carcere.

In totale, compresa l’attività dei reparti dipendenti di questa Sezione Polizia Stradale sono stati indagati 144 soggetti di cui 31 in ambito autostradale e n. 6 arresti/custodie cautelari.

*

Campagne di informazione ed educazione stradale.

Numerose nel corso dell’anno le campagne di informazione ed educazione stradale, quali:

• la campagna di sicurezza stradale Icaro – giunta alla 18″ edizione – promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, la Federazione Ciclistica Italiana, la società SINA del gruppo autostradale ASTM SIAS, Enel Green Power S.p.a., il gruppo Autostrade del Brennero. Quest’anno l’iniziativa ha focalizzato l’attenzione sul tema della distrazione alla guida dovuta al compimento di più azioni contemporaneamente (cd. Multitasking);

• il progetto Biciscuola – promosso da RCS Sport – La Gazzetta dello Sport ed in collaborazione con il MIUR. E’ un’iniziativa correlata al Giro d’Italia e rivolta in via esclusiva alle scuole Primarie di tutta Italia al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto per l’ambiente e alle regole della sicurezza e dell’educazione stradale;

• la campagna di educazione #buonmotivo svolta in collaborazione con ANAS S.p.a., finalizzata a sensibilizzare gli utenti della strada sui rischi derivanti da comportamenti scorretti o imprudenti;

• “Centrali Aperte” – Seminari di formazione organizzati in diverse regioni italiane nell’ambito di un Protocollo d’intesa siglato tra Enel Green Power e la Polizia di Stato e rivolti alle scolaresche del territorio allo scopo di diffondere la cultura della legalità e della sicurezza stradale;

• Seminari di formazione organizzati in diverse regioni italiane nell’ambito di un Protocollo d’intesa siglato tra Enel S.p.A. e la Polizia di Stato e rivolti ai dipendenti del Gruppo Enel allo scopo di diffondere la cultura della legalità e della prevenzione degli incidenti stradali con particolare riferimento agli incidenti in itinere;

• “Guida Sicura” – Seminari di formazione organizzati su tutto il territorio nazionale nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato tra Poste Italiane S.p.A. e la Polizia di Stato al fine di sensibilizzare i dipendenti di Poste Italiane in materia di sicurezza stradale e di prevenzione degli incidenti stradali e, in particolare, di quelli in itinere;

• Bimbi in Auto, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le principali Associazioni dei Pediatri, per sensibilizzare gli adulti sull’importanza dell’utilizzo dei sistemi di ritenuta per la sicurezza dei bambini in auto nonché su tutti gli aspetti legati alla loro sicurezza quando viaggiano in auto;

• “Inverno in sicurezza” e “Vacanze sicure” – anche nel 2018 si sono svolte, in collaborazione tra Polizia di Stato, Assogomma e Federpneus, le campagne sul corretto equipaggiamento e sull’efficienza degli pneumatici durante il periodo invernale ed il periodo estivo. La collaborazione si è svolta effettuando controlli stradali mirati;

• “Chirone – dalla parte delle vittime”. II progetto Chirone per le vittime di incidente è pensato per gli operatori di Polizia che sono chiamati ad intervenire in condizioni di forte impatto emotivo quale quello che si realizza a seguito di incidente. Il progetto fornisce supporto e formazione ai soggetti coinvolti (attivamente e passivamente) nella gestione di un evento traumatico. Partner dell’iniziativa l’Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia e la Fondazione Ania.

*

Giansante Tognarelli

Primo Dirigente