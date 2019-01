questura di trento * TENTATA RAPINA a mano armata – bar Dolomiti: « ARRESTATO 42enne ALBANESE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Arrestato un cittadino Albanese per tentata rapina. Alle ore 18.30 di ieri, due pattuglie della Squadra Volante sono intervenute presso il bar-ristorante Dolomiti sito a Trento in c.so Buonarroti nr.103, per una rapina a mano armata.

Gli agenti giungevano presso il locale dove notavano il titolare mentre tentava di trattenere un soggetto a terra. Gli operatori hanno provveduto a disarmare il malvivente che risultava in possesso di una pistola a tamburo in metallo priva di tappo rosso.

Durante la colluttazione, prima dell’arrivo degli agenti, il malvivente ha esploso un colpo a salve.

Nella colluttazione entrambe le parti riportavano contusioni e pertanto venivano medicati presso il Pronto Soccorso.

Lo straniero, A.S. di anni 42 anni, è stato tratto in arresto ed associato al Carcere di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.