questura di trento * furto: ” TENTA DI RUBARE LE BICICLETTE DAL GIARDINO DI una CASA, ARRESTATO straniero 29enne “

E’ stato arrestato per tentato furto in abitazione un cittadino straniero di 29 anni, presente in Italia senza fissa dimora, sorpreso nell’atto di rubare due costose biciclette all’interno di un giardino di un’abitazione privata.

Verso le ore 22 di ieri sera una coppia di residenti in via Bezzi, mentre si trovavano tranquillamente in casa, sentivano un forte rumore proveniente dal loro giardino e, affacciatisi, vedevano uno sconosciuto che stava cercando di rubare le loro due biciclette, regolarmente chiuse ed appoggiate alla facciata di casa.

Mentre la moglie allertava le forze dell’ordine, il marito si portava di corsa nel giardino e riusciva a bloccare il ladro che nel frattempo, vistosi scoperto, cercava di darsi alla fuga.

Giungeva subito sul posto una Volante del Commissariato di Polizia di Rovereto che provvedeva a fermare lo sconosciuto e lo accompagnava in ufficio per procedere alla sua identificazione.

Lo straniero, risultato contravventore alle norme sul soggiorno degli stranieri in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato così arrestato in flagranza per tentato furto in abitazione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.