questura di trento * droga: « a rovereto due tredicenni allertano il nue per segnalare uno scambio di droga »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





La collaborazione fra cittadini e Forze dell’Ordine, ha trovato ieri a Rovereto (Tn), un momento di felice e proficuo risultato. Alle ore 17.00 del 18.03.2019, due giovanissimi entrambi di anni tredici, allertavano il Nue 112 riferendo di aver appena assistito ad uno scambio di droga in questa via Teatro.

Il personale della Volante in esercizio si metteva in contatto con i due richiedenti, apprendendo così le descrizioni dei due sospetti, e comunicandole poi in tempo reale a dipendenti della Squadra di P.G. anch’essi impegnati in servizi preventivi esterni.

Se sfortunatamente il soggetto cedente la sostanza, descritto come di origine straniera, non poteva essere individuato, la pattuglia in borghese del Commissariato avvistava invece lungo Corso Rosmini colui che aveva acquistato la droga.

B.G. di anni 41 domiciliato in provincia di Trento, veniva trovato in possesso di grammi quattro di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”, che veniva sequestrata in forma amministrativa, mentre l’uomo verrà segnalato alla Prefettura del luogo di residenza per possesso per uso personale di

sostanza stupefacente.