questura di trento * Aggredisce il compagno della sua ex con il trattore e lo colpisce a bastonate: denunciato per lesioni e danneggiamento »

Aggredisce il compagno della sua ex con il trattore e lo colpisce a bastonate: denunciato dalla Polizia di Stato. La mattina del 17 gennaio personale della Squadra Volante è intervenuto in seguito alla segnalazione di un’aggressione avvenuta a Baselga del Bondone. Il richiedente, cittadino italiano di 45 anni, ha riferito agli agenti che poco prima era stato raggiunto e malmenato dall’ex della sua attuale compagna.

Dapprima l’aggressore ha utilizzato un trattore per tamponare volontariamente la macchina della vittima, che scesa dal mezzo si è data alla fuga. L’aggressore però è riuscito ben presto a raggiungere il proprio rivale in amore e l’ha colpito più volte con un bastone in legno procurandogli la frattura di un braccio, dopodiché si è allontanato.

Dalle prime informazioni raccolte sembra che l’ira dell’uomo sia dovuta a motivi di gelosia, avendo saputo che la sua ex compagna è incinta di sei mesi.

La Volante intervenuta si è messa subito alla ricerca dell’aggressore, rintracciandolo poco dopo e denunciandolo per lesioni e danneggiamento.