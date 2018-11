Provincia di Bolzano * Mattarella a Merano: Kompatscher, ” Il Presidente si è informato sulla situazione economica, culturale e sociale dell’Alto Adige “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Kompatscher incontra Mattarella, autonomia da sviluppare.Un’Europa capace di superare le crisi, un’autonomia da sviluppare anche in futuro. Questi i temi al centro dell’incontro fra Kompatscher e Mattarella.

A margine della sua breve visita in Alto Adige, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina (19 novembre) all’Hotel Meranerhof di Merano, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Durante il colloquio, Mattarella ha mostrato grande interesse per l’autonomia altoatesina, e assieme a Kompatscher ha discusso della situazione politica in Europa, in Italia e anche in Alto Adige.

“Il Presidente della Repubblica – sottolinea Arno Kompatscher – si è informato sull’esito delle recenti elezioni provinciali e sul processo di formazione della nuova Giunta, nonchè sulla situazione economica, culturale e sociale dell’Alto Adige. Mattarella si è detto convinto che la nostra autonomia possa continuare a svilupparsi in modo positivo anche in futuro”.

Per quanto riguarda l’Europa, Kompatscher e il presidente Sergio Mattarella hanno espresso la speranza di una nuova era per la Ue, istituzione che deve essere in grado di superare l’attuale momento di crisi e rafforzare ulteriormente lo spirito di collaborazione fra i paesi membri. “Solo in questo modo – conclude il presidente altoatesino – sarà possibile assicurare pace e benessere ai cittadini dell’Unione Europea”.