Provincia di Bolzano * gastronomia: Kompatscher, ” 26 stelle Michelin per 20 ristoranti altoatesini, Premiata la qualità “

Stelle Michelin, Kompatscher: “Premiata la qualità altoatesina”. 26 stelle Michelin per 20 ristoranti altoatesini, soddisfatto il presidente Kompatscher: “Riconoscimento alla qualità di cuochi e formazione”.

La gastronomia altoatesina si conferma ai massimi livelli. Sono ben 26, infatti, le stelle Michelin assegnate a 20 ristoranti della Provincia di Bolzano, 2 stelle e 1 ristorante in più rispetto allo scorso anno. Soddisfatto per il risultato ottenuto il presidente Arno Kompatscher, il quale sottolinea che “le numerose stelle Michelin assegnate ai cuochi e ai ristoranti dell’Alto Adige, confermano che la strada intrapresa dalla nostra gastronomia, che punta molto sulla qualità, è quella giusta.

Non dimentichiamo inoltre – conclude il Landeshauptmann – il valore della formazione che viene svolta in Provincia di Bolzano, in maniera particolare per quanto riguarda il ruolo svolto dalle scuole professionali provinciali, che contribuiscono a mantenere estremamente elevati gli standard di qualità”.