PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * « Da domani riattivata l’assistenza del gestore agli operatori: Icef, a breve sarà possibile presentare le domande »

Da domani riattivata l’assistenza del gestore agli operatori. Icef: a breve sarà possibile presentare le domande.

Tra pochi giorni si prevede la riapertura del sistema ICEF, adeguato per raccogliere le nuove dichiarazioni. Già da domani sarà riattivata l’assistenza del gestore agli operatori. Lo conferma l’assessore provinciale alla salute e politiche sociali, Stefania Segnana che interviene nuovamente sul problema legato al funzionamento della piattaforma utilizzata per la gestione delle domande di contributo.

“Anzitutto va detto che siamo in presenza di un contratto che è scaduto da oltre un anno e mezzo – spiega l’assessore Segnana – e pertanto raccogliamo un ritardo partito da lontano ed al quale si è fatto fronte con proroghe successive al vecchio gestore. Vero è che sono in corso le procedure di aggiudicazione della nuova gara, ma Trentino digitale sta concludendo le trattative con il vecchio gestore per un’ultima proroga che contenga anche le clausole per il passaggio di consegne nel corso del secondo semestre al nuovo gestore”.

Tra pochi giorni, come detto, sarà possibile raccogliere le nuove domande relative ad una serie di benefici che vanno ad esempio dalle tariffe della mensa scolastica e del trasporto alunni, alle cure odontoiatriche, ai canoni Itea, alle tariffe dei servizi socio-assistenziali.