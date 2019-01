provincia autonoma di trento * Scuole dell’infanzia – anno 2019-2020: « iscrizioni on line dal primo all’8 febbraio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Scuole dell’infanzia: iscrizioni dal 1° all’8 febbraio. Lo ricorda l’Ufficio infanzia della Provincia autonoma di Trento. L’Ufficio Infanzia del Servizio Infanzia e Istruzione del primo Grado ricorda che le iscrizioni dei bambini che frequenteranno le scuole dell’infanzia nell’anno scolastico 2019/2020 hanno inizio venerdì 1° febbraio 2019 e si concluderanno venerdì 8 febbraio 2019. Hanno diritto all’iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2020. Anche per l’a.s. 2019/2020 la domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line mediante l’accesso al portale – area infanzia, scuola e formazione.

Le iscrizioni on line sono effettuabili dalle ore 8.00 del 1° febbraio 2019 fino alle ore 20.00 dell’8 febbraio 2019, attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione, mediante Spid, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari).

Anche i bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2017 interessati alla frequenza anticipata della scuola dell’infanzia a partire da gennaio 2019 potranno presentare domanda di preiscrizione dal 1° all’8 febbraio, acquisendo la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2019.

