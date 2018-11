provincia autonoma di trento * prima Giunta a Dimaro: Fugatti, ” un segnale forte per far ripartire prima possibile questa comunità “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La prima Giunta provinciale a Dimaro. Accolta dal sindaco Andrea Lazzaroni. Il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni ha accolto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e tutta la Giunta provinciale che ha deciso di svolgere la prima seduta della legislatura nella sala del Consiglio del Comune solandro, il più colpito dall’ondata di maltempo che ha devastato anche il Trentino nelle scorse settimane.

Lazzaroni ha ringraziato il presidente Fugatti per la vicinanza che ha portato nel corso delle drammatiche vicende che hanno colpito Dimaro e gli assessori per la presenza di questa mattina, ma anche il consiglio comunale di Dimaro che ha dato “prova di grande coesione ed è stato di esempio per la popolazione” e la popolazione stessa, “per aver dato la spinta a fare quanto necessario”.

Nel corso della Giunta il sindaco darà conto dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino. “È una prova dura” ha detto ancora Lazzaroni, “a cui tutta la Val di Sole dovrà rispondere”. Ai lavori di Giunta era presente anche il presidente della Comunità della Valle di Sole Guido Redolfi.

Il sindaco ha rivolto un accorato ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e alla protezione civile, in particolare ai Vigili del Fuoco volontari che hanno dato un esempio di solidarietà sociale capace di impressionare in modo estremamente positivo.

Maurizio Fugatti ha detto di aver voluto essere a Dimaro per la prima Giunta della legislatura perché è stato il comune più colpito e può quindi simbolicamente rappresentare tutto il Trentino, dove tante valli sono state toccate dalla furia distruttiva del maltempo.

“Ho toccato con mano le difficoltà di questo territorio” ha detto il presidente, che ha ringraziato la Giunta precedente per la collaborazione nelle difficili prime ore successive al disastro, “ma ho visto anche un senso forte di comunità, per come è stata affrontato la situazione, la dignità e la capacità di reazione delle persone e dell’amministrazione, che si è impegnata giorno e notte senza riserve”.

Il presidente ha poi rivolto un pensiero alla giovane madre vittima del disastro di Dimaro, “un evento che ha colpito tutto il Trentino” ha detto. Grande commozione, in particolare, quando il presidente, a margine dei lavori di Giunta, ha voluto incontrare di nuovo i familiari della vittima per esprimere la sua vicinanza.

Le deliberazioni di questa mattina riguarderanno anche il tema del maltempo e della ricostruzione, ha spiegato Fugatti, che ha voluto con la nuova Giunta provinciale riunita dare “un segnale forte per far ripartire prima possibile questa comunità”.