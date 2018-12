provincia autonoma di bolzano – astat * Lavoro: ” a quota 75,3% il tasso di occupazione in Alto Adige “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Lavoro, occupazione in crescita in Alto Adige. Dati Astat sul lavoro in Alto Adige: tasso di occupazione in crescita e a quota 75,3%, stabile il tasso di disoccupazione al 2,9%.

Secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica Astat, nel terzo trimestre del 2018 in Alto Adige risultano occupate 263.200 persone. Si tratta di una cifra in crescita che porta il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni a quota 75,3%, il 2,1% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In pratica, nella fascia di età presa in considerazione, 3 altoatesini su 4 hanno un lavoro, con un tasso di occupazione sempre più elevato fra gli uomini (81,5%) che tra le donne (69,1%).

Stabile, invece, il tasso di disoccupazione “destagionalizzato”, che rimane assestato a quota 2,9% per un totale di 7.500 persone in cerca di lavoro. In allegato lo studio completo dell’Astat.