Provincia autonoma di Bolzano – Astat * Export: ” Nel terzo trimestre 2018 le esportazioni altoatesine sono state pari a 1,145 milardi di euro “

Export stabile in Alto Adige. Nel terzo trimestre 2018 export altoatesino a quota 1,145 miliardi di euro. Secondo l’Astat dati sostanzialmente stabili con un -0,7%.

L’istituto provinciale di statistica Astat comunica che nel terzo trimestre 2018 le esportazioni altoatesine sono state pari a 1,145 milardi di euro. Si tratta di un dato sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: la diminuzione, infatti, è nell’ordine dello 0,7%. Tra i settori, da segnalare la crescita dell’11% per i mezzi di trasporto, mentre cala del 39,4% l’export del settore prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Per quanto concerne i singoli paesi, la parte del leone continuano a farla le nazioni dell’area tedesca: in Germania (33,4%), Austria (10,3%) e Svizzera (6,1%) si concentra infatti quasi la metà di tutto l’export made in Alto Adige. Al di fuori dei confini europei da segnalare la presenza del mercato americano: con il 3,7% del totale, gli Usa sono il quinto paese per importanza per quanto riguarda le esportazioni dalla Provincia di Bolzano. Dati più completi nello studioAstat in allegato.