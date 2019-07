Provincia autonoma Bolzano * Kompatscher incontra presidente Casellati: « Rafforzare il dialogo per sostenere l’autonomia dell’Alto Adige »

Rafforzare il dialogo tra Roma e Bolzano per sostenere l’autonomia dell’Alto Adige. Questo il tema al centro dell’incontro fra Kompatscher e la presidente del Senato, Alberti Casellati.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è in visita in Alto Adige. Poco dopo l’arrivo all’aeroporto di Bolzano, la seconda carica istituzionale italiana è stata ricevuta dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Durante l’incontro, Kompatscher e la Alberti Casellati non si sono solamente confrontati sui temi di maggiore importanza dell’agenda politica nazionale e internazionale, ma hanno anche approfondito una serie di argomenti legati all’autonomia.

“Per tutelare la nostra autonomia – sottolinea il Landeshauptmann – e sostenerne lo sviluppo, è fondamentale avere un dialogo positivo e costruttivo tra Roma e Bolzano. Nella presidente Alberti Casellati abbiamo trovato una interlocutrice molto attenta alle peculiarità dell’Alto Adige, e siamo sicuri che in futuro terrà in considerazione richieste ed esigenze provenienti dalla politica e dalla società locale”.

Kompatscher, infine, ribadisce l’importante segnale rappresentato dal fatto che Maria Elisabetta Alberti Casellati sia la prima donna eletta, in Italia, alla carica di presidente del Senato. “Un passo in avanti per la concreta attuazione delle pari opportunità in una società che, soprattutto nelle posizioni di vertice, vede la componente femminile ancora troppo sottorappresentata”.