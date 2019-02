Potere al Popolo – Trentino Alto Adige * ipotesi cancellazione Comitato faunistico: « rinnoviamo il sostegno alle associazioni ambientaliste e animaliste »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Apprendiamo dalla stampa l’intenzione dell’assessora Zanotelli di cancellare il comitato faunistico, organo consultivo che mette attorno allo stesso tavolo rappresentanti di associazioni ambientaliste ed animaliste, rappresentanti istituzionali e di associazioni cacciatori. La decisione viene motivata con la necessità di snellire e semplificare le procedure come se il confronto democratico tra organismi portatori di interessi a volte divergenti fosse mera burocrazia.

È evidente che l’unico interesse della Lega è quello di amplificare o cmq non compromettere i consensi ottenuti e certamente è più vantaggioso perorare la causa dei cacciatori, ovvero la causa di chi rivendica il diritto di praticare un’attività pericolosa, ormai inutile per il nostro fabbisogno alimenteare, deleteria per l’ambiente e priva di qualsiasi utilità sociale, piuttosto che quella degli animali.

È nostro interesse invece porre l’accento sulla necessità di tutelare gli equilibri ecologici, di promuovere stili di vita rispettosi della biosfera e, in tale ottica, muoverci nella direzione dell’antispecismo uscendo da una concezione antropocentrica del pianeta. Potere al Popolo rinnova il proprio sostegno alle associazioni ambientaliste e animaliste e l’opposizione a 360 alle politiche della Lega.

*

Potere al Popolo Trentino Alto Adige