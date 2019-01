polizia di stato * Viabilità Italia – 5 gennaio: « Permangono situazioni di disagio sulla viabilità ordinaria in Irpinia, sulla SS 303 e sulla 403 nonché in Sicilia, sulla SS 115 »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Viabilità Italia sta continuando a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che permangono, seppur con minore intensità, in Abruzzo, Molise, entroterra campano, Puglia settentrionale e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale.

La circolazione in autostrada risulta, comunque, regolare anche nelle tratte ancora interessate da fenomeni nevosi, fatta eccezione per la A19 e la A20, ove la circolazione è con catene a bordo o con pneumatici invernali a causa della neve in atto.

Permangono, invece, situazioni di disagio sulla viabilità ordinaria, in Irpinia, sulla SS 303 e sulla 403 a causa di abbondanti nevicate, nonché in Sicilia, sulla SS 115, in zona Castelvetrano, sulla SS 117, in zona Mistretta, per la presenza di ghiaccio sulla strada, sulla SS 120, in località Traina, per una bufera di neve che rende difficoltosa la pulizia della strada, e sulla SS 417, tra Caltagirone e lo svincolo per Palagonia, a causa della neve abbondante e della necessità di soccorrere alcuni automobilisti fermi con veicoli non idonei a procedere sulla neve.

PREVISIONI METEO

Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, il secondo impulso instabile della fase perturbata responsabile delle diffuse precipitazioni nevose, fino a quote molto basse, sulle regioni del medio versante adriatico e su parte di quelle meridionali, ha allentato la sua azione, con conseguente attenuazione della fenomenologia.

Precipitazioni nevose, comunque, seppur a carattere più debole e meno diffuso, continueranno a riguardare le stesse zone del Paese: Abruzzo, Molise, Puglia, entroterra campano e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale anche nelle prime ore di oggi, sabato 5 gennaio, prima che il limite delle nevicate vada gradualmente alzandosi a quote alto-collinari nel corso della giornata, con precipitazioni in contestuale esaurimento. Gli apporti complessivamente più abbondanti, in questa fase, si registreranno sui citati settori siciliani.

Le temperature minime molto fredde in tutta Italia delle prime ore di oggi, sabato 5 gennaio, possono comportare gelate diffuse sulle zone interessate dalle precipitazioni delle ore e dei giorni precedenti. Le massime diurne di oggi risulteranno, invece, in contenuto rialzo, preludendo a un aumento più significativo nella giornata di domani, domenica 6 gennaio.

INVITI ALLA PRUDENZA

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio sulla persistenza delle temperature minime fredde che determinano gelate diffuse nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose di questi ultimi giorni. L’invito è a mettersi in viaggio solo dopo aver acquisito informazioni sulla transitabilità delle strade, riposati e mantenendo comportamenti di guida prudenti, rispettando la distanza di sicurezza e con velocità moderata, utilizzando il sistema frenante con azioni non decise. Il veicolo deve essere efficiente e dotato di mezzi antisdrucciolevoli (catene a bordo o pneumatici invernali montati).

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in “Apple store” ed in “Google play”. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti per informazioni sull’intera rete Anas.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante l’applicazione Myway Truck.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Il Gruppo FS Italiane ha attivato, da giovedì 3 gennaio, la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie del Centro e Sud Italia, colpite dal forte maltempo. In media, sono garantiti circa il 70% dei servizi commerciali regionali.

Sono circa 750 i ferrovieri al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. È stato inoltre attivato il numero verde gratuito 800 89 20 21.

In particolare, in Sicilia, il peggioramento delle condizioni meteorologiche nella notte fra il 4 e il 5 gennaio ha provocato la sospensione di alcune linee ferroviarie. I tecnici del Gruppo FS Italiane stanno intervenendo per ripristinare le normali condizioni dell’infrastruttura ferroviaria.

Il Gruppo FS Italiane ha predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone. Queste le principali azioni previste dal Gruppo FS Italiane:

 presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari;

 corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni;

 allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando il canale infomobilità del sito www.rfi.it, su www.trenitalia.com, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews.it, il profilo Twitter di FS.