polizia di stato – roma * VIABILITà ITALIA – ESODO ESTIVO: « calendario traffico da luglio a settebre 2019, CONSIGLI PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN TRENO »

Comunicato Aiscat

ESODO ESTATE 2019: L’IMPEGNO DELLE SOCIETA’ CONCESSIONARIE

Tutte le Società concessionarie che gestiscono i 6.000 km della rete autostradale nazionale a pedaggio sono fortemente impegnate nel garantire la regolarità e la sicurezza della circolazione lungo le tratte di competenza.

Come ogni anno, durante la stagione estiva, nella quale si concentra circa un terzo dell’intero traffico leggero annuale, vengono attivate specifiche procedure per la gestione dei flussi veicolari, anche in collaborazione con la Polizia Stradale operante lungo le autostrade in concessione, con una particolare programmazione delle attività ed il potenziamento di tutte le risorse impiegate su strada, finalizzate a ridurre al minimo criticità e potenziali condizioni di disagio soprattutto nelle giornate contrassegnate con bollino nero e rosso, in cui sono attesi i maggiori volumi di traffico.

Un impegno che si concretizza in un sistema attivo h24, composto da 37 Centri di Controllo, circa 8.900 telecamere su strada, 7.900 colonnine SOS per le chiamate di emergenza, 3.450 Pannelli a Messaggio Variabile, in cui operano oltre 8.000 persone tra addetti alla viabilità e all’esazione per garantire presidio costante e assistenza continua all’utenza in viaggio. Sistema che viene ulteriormente rafforzato in questo periodo, considerato che, generalmente, nei mesi di luglio e agosto si registra un incremento del traffico leggero compreso tra il +30-35% rispetto alla media mensile, con un aumento mirato della presenza dei mezzi operativi e di soccorso (impiegati pure per l’eventuale distribuzione di acqua e generi di conforto), grazie anche a specifici accordi territoriali con Enti e Associazioni di protezione civile e soccorso.

Verrà prestato particolare riguardo alle condizioni di scorrevolezza ai caselli e lungo le direttrici con maggior traffico, con la rimozione nei fine settimana dei cantieri di lavoro temporanei. Nei casi di cantieri di lunga durata, di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete, per i quali non sia tecnicamente possibile la rimozione, vengono attuati tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione, garantendo, nella quasi totalità, il numero di corsie preesistente al cantiere.

Considerato l’elevato movimento di turisti che caratterizza l’area, specifica attenzione viene posta agli importanti lavori per la costruzione della 3° corsia nel tratto friulano della A4 dove sono state predisposte apposite misure, come l’eventuale attivazione di bypass alternativi, da parte della Società concessionaria competente (Autovie Venete) in condivisione con gli Enti territoriali, al fine di ridurre i disagi dovuti ai cantieri.

In questo periodo di esodo, sarà poi aumentata la vigilanza sulla erogazione dei servizi soprattutto nelle aree di servizio.

Le Società concessionarie, in collaborazione con la Polizia Stradale, garantiranno inoltre il pieno rispetto del pagamento del pedaggio, attuando le usuali procedure per contrastare eventuali fenomeni di elusione di un obbligo previsto dal Codice della Strada e di cui una quota parte è di diretta spettanza dello Stato.