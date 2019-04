Polizia di Stato – Palermo * OPERAZIONE “ TANTALO BIS “: « episodi criminosi in frode alle compagnie assicurative attraverso le mutilazioni di arti di vittime compiacenti, Centinaia gli indagati »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





E’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Palermo denominata “Tantalo bis” in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, volta a disarticolare una pericolosissima organizzazione criminale dedita alle frodi assicurative realizzate attraverso le mutilazioni di arti di vittime compiacenti. Le indagini dei poliziotti delle Squadre Mobili di Palermo e Trapani hanno permesso di scoprire numerosissimi episodi criminosi in frode alle compagnie assicurative. Decine le persone destinatarie del provvedimento tra cui un avvocato che curava la parte legale di molti dei falsi sinistri. Centinaia risultano inoltre essere le persone indagate.

L’associazione criminale ha evidenziato la particolare cruenza dei suoi componenti che, per procurare delle fratture che spesso costringevano anche per lunghi periodi all’uso di stampelle e sedie rotelle, scagliavano pesanti dischi di ghisa sugli arti delle vittime come quelli utilizzati nelle palestre. Importanti per il buon esito delle indagini le dichiarazioni rese alla Procura da parte di alcuni collaboratori. Si tratta di soggetti tratti in arresto nell’ambito dell’operazione tantalo dello scorso anno, che hanno deciso di collaborare dopo l’arresto.