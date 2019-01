POLIZIA DI STATO * DATI CAPODANNO 2019: « per il sesto anno consecutivo non si sono registrati decessi derivanti dall’uso di prodotti pirotecnici, 216 i feriti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Si comunicano i dati del Capodanno 2019, concernenti gli esiti dei servizi predisposti per la prevenzione ed il rilevamento degli incidenti derivanti dall’uso dei prodotti pirotecnici, corredati delle tabelle e dei grafici riepilogativi.

I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno 2019, evidenziano un andamento che, in ordine agli episodi mortali, confermano l’andamento positivo. Infatti per il sesto anno consecutivo non si sono registrati decessi.

Viceversa il numero totale dei feriti è risultato in lieve aumento in quanto, a fronte dei 212 dello scorso anno, si è registrato un numero di 216 feriti di cui 44 ricoverati.

I dati, in relazione alla gravità delle lesioni riportate, fanno registrare:

– con riferimento ai feriti lievi, prognosi inferiore o uguale ai 40 gg, il rilevamento è lo stesso dello scorso anno, ovvero 203 casi,

– con riferimento ai feriti più gravi, cioè quelli con prognosi superiore ai 40 gg, si registrano, 13 persone ferite a fronte dei 9 dello scorso Capodanno.

Con particolare riguardo ai ferimenti di minori si registra un decremento del dato complessivo: sono 41 i minorenni che hanno riportato lesioni mentre lo scorso anno erano stati 50.