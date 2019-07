pd trentino * politiche giunta fugatti: « domani in piazza pasi a trento conferenza stampa con lucia maestri e giorgio tonini, ore 10.30 »

Domani, sabato 20 luglio, alle ore 10.30 presso il gazebo PD allestito in piazza Pasi a Trento è convocata una CONFERENZA STAMPA con la Segretaria provinciale LUCIA MAESTRI e il Capogruppo in consiglio provinciale GIORGIO TONINI per esprimere la contrarietà del Partito Democratico del Trentino alle politiche della giunta Fugatti e illustrare la linea che il gruppo provinciale seguirà la prossima settimana nel corso della discussione dell’assestamento di bilancio.