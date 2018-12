PD NAZIONALE * PRIMARIE: ” I nomi dei CANDidati alla segreria del partito sono – Giachetti Martina, Boccia, Zingaretti, Corallo, Saladino “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La commissione di Garanzia nazionale ha certificato l’ammissione delle candidature a segretario nazionale del Partito Democratico.

Successivamente la Commissione Nazionale per il Congresso ha provveduto al sorteggio delle posizioni dei candidati nelle liste per la convenzione nazionale nel seguente ordine:

Giachetti

Martina

Boccia

Zingaretti

Corallo

Saladino

La commissione tornerà a riunirsi mercoledì 19 alle ore 13.30 e in quella seduta la commissione sarà integrata dai rappresentanti dei candidati a segretario nazionale.

*

Gianni Dal Moro, presidente Commissione nazionale per il Congresso PD