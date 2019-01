Patt Vallagarina (tn) * presenza lupo: Conci, « La legge provinciale c’è, basterebbe applicarla con proveddimenti immediati come sempre richiesti dalla Lega quando era all’opposizione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Questione lupi: La legge provinciale c’è, il Patt l’ha voluta, la Lega la applichi. Da anni è crescente anche in alcune zone della Vallagarina la preoccupazione per la presenza sempre più numerosa di lupi.

Come Autonomisti della Valle abbiamo più volte sollecitato l’ex Assessore Michele Dallapiccola e l’ex Presidente Rossi manifestando questa crescente preoccupazione e segnalando i vari episodi che nel tempo hanno visto coinvolti i lupi ed i loro attacchi ad allevamenti sulle nostre montagne.

Anche a seguito di queste sollecitazioni la passata legislatura è stata approvata la legge provinciale n.9 del 2018 avente come oggetto “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale” con la quale si permette alla Provincia di assumere iniziative immediate compresa la cattura e abbattimento in caso di pericolo.

Questa legge però è stata impugnata dal governo nazionale che, su iniziativa del ministro dell’Ambiente Costa, ha fatto ricorso alla corte costituzionale per dichiarare incostituzionale questo provvedimento del nostro Consiglio provinciale.

La Lega Nord in tutti questi anni, dai banchi dell’opposizione, ha sempre attaccato il Presidente Rossi e l’Assessore Dallapiccola sulla presenza di lupi e orsi sul nostro territorio.

Pertanto ci attendiamo, anche visto l’ultimo caso successo ad Ala (dopo il quale la sezione Patt alense ha subito sollecitato un riscontro, e conferma la sua vicinanza e un canale interlocutorio aperto con gli allevatori che hanno subito danni da aggressione da lupo) che il nuovo Presidente Fugatti mantenga coerentemente la linea sempre sostenuta facendo la voce grossa con il ministro Costa invece che prodigarsi a dare responsabilità alla passata amministrazione provinciale.

Perché adesso la legge c’è, basterebbe applicarla con proveddimenti immediati come sempre richiesti dalla Lega quando era all’opposizione.

Vogliamo quindi essere fiduciosi rispetto all’impegno del Presidente Fugatti sul tema, convinti che sia ampiamente finito il tempo della campagna elettorale e auspicando veramente che sia arrivato il tempo delle azioni concrete, non più degli slogan.

*

Lorenzo Conci

Coordinatore Patt della Vallagarina

Francesca Aprone

Segretaria Sezione Patt di Ala