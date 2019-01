PATT * ELEZIONE Kompatscher: Panizza, « La sua figura di autonomista equilibrato rappresenta anche per il Trentino una garanzia per la valorizzazione della nostra Autonomia »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Patt: buon lavoro al presidente Kompatscher. Sempre più solida l’intesa tra autonomisti. Il Partito Autonomista Trentino Tirolese si complimenta ed esprime soddisfazione per la riconferma a Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano di Arno Kompatscher.

“La sua figura di autonomista equilibrato, competente ed aperto alla collaborazione regionale ed euroregionale, che con la sua presidenza ha promosso e sostenuto convintamente – ribadisce il Segretario politico Franco Panizza – rappresenta anche per il Trentino una garanzia per la valorizzazione e il potenziamento della nostra Autonomia e per lo sviluppo e la crescita delle nostre comunità.

Il solido e articolato rapporto di collaborazione con il Trentino, con il Patt e con il Presidente Ugo Rossi ha portato a risultati di grande rilievo sia per le nuove competenze acquisite, che per le partite strategiche giocate a livello regionale, che per la valorizzazione della storia e dei valori comuni.

Un rapporto strategico che il Patt – conclude Panizza – continuerà a coltivare con impegno e convinzione per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra gli autonomisti delle due province autonome, per valorizzare le nostre prerogative statutarie e per permettere all’asse Patt–Svp di contare ad ogni livello. A partire dalle prossime elezioni europee che vedranno come sempre i due partiti uniti per confermare un rappresentante autonomista al Parlamento”.

Ad Arno Kompatscher e alla sua Giunta vanno i migliori auguri di un buon lavoro al servizio della nostra terra, della nostra gente e della nostra Autonomia.