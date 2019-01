patt * vandalismo CHIESA San ROCCO a Rovereto (tn): Panizza « Questo atto non può essere in alcun modo giustificato »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il Partito Autonomista Trentino Tirolese condanna con forza il vile atto di vandalismo compiuto contro la chiesa di S. Rocco a Rovereto ed esprime la propria vicinanza nei confronti dei fedeli, del parroco e della Diocesi.

“Questo atto – afferma il Segretario del Patt Franco Panizza – perpetrato verso un luogo di culto non può essere in alcun modo giustificato; a maggior ragione se compiuto contro un simbolo della cristianità.

Siamo fiduciosi che le forze dell’ordine faranno piena chiarezza sull’accaduto e ci auguriamo vengano individuati al più presto i responsabili per essere puniti in maniera esemplare. L’atto di ieri notte arriva in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda la situazione politica locale e nazionale.

Oggi più che mai i partiti sono chiamati al massimo impegno nei confronti delle sfide che la società moderna e scenari in continua evoluzione ci pongono davanti; sarebbero guai – prosegue il Segretario del Patt – se si guardasse all’antipolitica come alla soluzione dei problemi dei cittadini. Il nostro compito, come forze politiche responsabili di qualsiasi schieramento, sarà quello di rafforzare i legami con i cittadini e di impegnarsi affinché le problematiche si possano risolvere con il dialogo e non con la violenza”.