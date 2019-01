patt * Assemblea partito: « Marco Toffol riconfermato Coordinatore del Primiero e Vanoi, Vice Martino Tisot »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Patt: Marco Toffol riconfermato Coordinatore del Primiero e Vanoi. Voto unanime per Coordinatore, Vicecoordinatore e Direttivo.

Riconferma unanime del Coordinatore uscente Marco Toffol ed elezione del Vicecoordinatore il giovanissimo Martino Tisot. Nel corso dell’Assemblea eletti anche il Direttivo, i componenti del Consiglio Provinciale del Partito e i delegati dell’Ambito Primiero e Vanoi per il Congresso del 24 marzo. I candidati alla Segreteria e alla Vicesegreteria hanno presentato le loro tesi congressuali.

Si è svolta ieri, all’imbocco della Valle del Primiero, nel Comune di Imer, l’Assemblea dell’Ambito Primiero e Vanoi. Marco Toffol di Primiero San Martino di Castrozza è stato riconfermato all’unanimità Coordinatore ed è stato eletto Vicecoordinatore il giovane Martino Tisot di Primiero San Martino di Castrozza. Nominato anche il Direttivo d’ambito, che sarà composto da: Duilio Boninsegna, Dino Doff Sotta, Hanny Wittmann, Ivan Bettega e Maria Stella Loss.

Eletti inoltre i delegati che parteciperanno al prossimo congresso del 24 marzo 2019 esercitando il diritto di voto. Quattro in tutto i delegati eletti, 2 uomini e 2 donne: Maria Stella Loss, Hanny Wittmann, Dino Doff Soffa e Martino Tisot. A questi si aggiungono 3 delegati supplenti: Maria Giulia Toffol, Adelaide Bettega e Enrico Angelani. Delegato di diritto il Coordinatore Toffol e il consigliere uscente Gianni Boccabella.

In seguito, sono stati poi votati anche i componenti del consiglio provinciale del Patt: Hanny Wittman e Martino Tisot ai quali per diritto si aggiunge anche il Coordinatore Marco Toffol.

Espletate le fasi procedurali, si è dato il via alla presentazione delle tesi congressuali dei tre candidati alla Segreteria del Patt: Roberta Bergamo, Simone Marchiori e Carlo Pedergnana.

È stato discusso anche il documento programmatico del Movimento Femminile con l’intervento della Consigliera Provinciale Paola Demagri.

Per quanto riguarda il Movimento Giovanile ha preso la parola Martino Tisot, il quale ha ricordato ai presenti l’importanza di coinvolgere i giovani nella politica sottolineando che in questo periodo anche il Movimento Giovanile è in fase di rinnovamento e che esiste un gruppo molto attivo a cui tutti i giovani sono invitati a partecipare.

Il Presidente della Commissione Congresso Michele Dallapiccola ha voluto ringraziare i presenti, i candidati alle cariche per il prossimo Congresso e tutti gli eletti, sottolineando il clima costruttivo e di serenità con cui si stanno svolgendo queste riunioni precongressuali.

A chiudere i lavori il Consigliere provinciale Ugo Rossi il quale dopo aver presentato l’attività del Gruppo Consigliare del Patt in Consiglio Provinciale ha riaffermato la necessità di mantenere un dialogo continuo tra il Patt e la Svp in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, in particolare le prossime elezioni europee.