PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO * ‘ Women in Run ‘: Segnana, ” Contrastare la violenza alle donne è un impegno di tutti “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il messaggio dell’assessore alla salute e famiglia in occasione di WiRun. Segnana: “Contrastare la violenza alle donne è un impegno di tutti”.

“Tutti dobbiamo impegnarci a far sentire alle donne vittime di violenza che non sono sole”. Con questo messaggio l’assessore provinciale alla sanità ed alla famiglia, Stefania Segnana, ha partecipato oggi all’iniziativa Women in Run che ha richiamato oltre 1400 persone al Parco delle Albere per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema purtroppo sempre attuale ed alimentare nel contempo l’apposito fondo per il sostegno delle donne che hanno subito violenza.

“Porto accanto alla mia personale testimonianza anche quella della giunta provinciale – ha aggiunto l’assessore Segnana – che sui temi della famiglia e della sicurezza in senso lato intende porre una crescente attenzione. Una partecipazione così importante all’iniziativa odierna è sicuramente un bel segnale. Sta a noi tutti ora far sì che questa attenzione e questa sensibilità prosegua tutti i giorni dell’anno”.