pat * vvf volontari Cavedine – santa barbara: Fugatti, ” Noi riteniamo estremamente importate la vostra funzione “

Cavedine: il presidente Fugatti alla “Santa Barbara” dei Vigili del fuoco volontari. “Siamo impegnati a essere presenti su tutto il territorio per testimoniare la nostra vicinanza e per ringraziarvi il lavoro che svolgete quotidianamente”.

Nuova occasione per festeggiare Santa Barbara, questa volta unita agli auguri di Natale, celebrata alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. È accaduto oggi a Cavedine dove il locale Corpo dei Vigili del fuoco volontari si è ritrovato per un momento conviviale e per consegnare le benemerenze di servizio.

Il comandante, Andrea Cristoforetti, ha premiato Ivan Santoni, Remo Cattoni e Eros Pozzani per il loro impegno che dura da 15 anni e Gianpietro Bolognani per 20 anni di appartenenza al Corpo. Attestati legati alla formazione invece sono stati consegnati a Silvano Lucchetta, Yuri Travaglia, Tiziano Bolognani. Gianpietro Bolognani e Roberta Denicolò. 23 sono i compomenti del Corpo di Cavedine in servizio attivo, di cui due donne, e un vigile onorario.

Dopo l’introduzione del Comandante è toccato al presidente Fugatti portare il suo saluto: “In queste settimane in cui voi celebrate la vostra patrona e dopo gli interventi calamitosi di fine ottobre assieme agli altri componenti della giunta siamo impegnati a essere presenti su tutto il territorio per testimoniare la nostra vicinanza e per ringraziarvi per il lavoro che svolgete quotidianamente. Noi riteniamo estremamente importate la vostra funzione. Lo sanno anche i trentini e lo hanno capito ancora di più nel momento dell’emergenza che ha interessato molte zone della nostra provincia nelle scorse settimane.

Grazie al vostro lavoro rischioso – e lo dico in presenza delle vostre mogli e dei vostri figli – avete evitato il peggio. Quindi da parte nostra esprimo il più vivo ringraziamento per la vostra capacità di mettervi a disposizione”. A poche settimane dall’insediamento della nuova giunta provinciale il presidente Fugatti ha fatto anche riferimento alle prime decisioni prese per venire incontro alle richieste presentate dalla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari in tema di assicurazioni dei comandanti e di visite mediche. “Nell’ultima seduta – ha concluso Fugatti – abbiamo dato mandato ai dirigenti dei vari dipartimenti di trovare una soluzione al più presto alle vostre problematiche”.