pat * visita agli istituti scolastici di Tione: Bisesti, ” Solida base culturale e interazione con il territorio, questa la mission della nostra scuola “

Oggi la visita dell’assessore Bisesti agli istituti scolastici di Tione. L’assessore Bisesti: “Solida base culturale e interazione con il territorio, questa la mission della nostra scuola”.

Una mattinata intensa e ricca di stimoli quella di oggi per l’assessore all’istruzione, cultura e università Mirko Bisesti che ha visitato il Centro di formazione professionale Enaip e gli Istituti Comprensivo e don Guetti di Tione.

“Ho deciso di intraprendere questo percorso di incontro con gli studenti e gli operatori che a vario titolo operano nella scuola trentina per conoscere personalmente questa variegata e qualificata realtà rappresentata delle nostre scuole” – ha esordito l’assessore incontrando i dirigenti scolastici e i rappresentanti del Consiglio di istituto. L’assessore accompagnato dalla dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza, Livia Ferrario e dalla dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Laura Pedron si è intrattenuto a lungo con i docenti e gli studenti per raccogliere le loro istanze e per sottolineare l’importanza di uno sviluppo sempre più basato sulla conoscenza e sulla valorizzazione del capitale umano.

”Noi vi diamo gli strumenti necessari per una formazione adeguata, a voi l’importante compito di utilizzarli al meglio per la vostra professionalità e per la vostra vita futura” ha detto Bisesti ai ragazzi che l’hanno accolto con molto calore ed entusiasmo.

Nel corso delle visite alle scuole sono emerse numerose progettazioni in rete compiute tra le scuole e il territorio, per questo Bisesti si è complimentato con i docenti e i dirigenti scolastici che con tanto impegno creano quotidianamente le condizioni per una sinergia tra scuole e mondo del lavoro. “ Ringrazio anche i rappresentanti delle categorie economiche presenti oggi – ha proseguito Bisesti – poiché il loro fondamentale contributo ci permette di pianificare un’offerta formativa in sintonia con le esigenze del mercato e dei territori a netto vantaggio dei nostri giovani”.

L’assessore Bisesti si è intrattenuto anche con i giovani alunni dell’Istituto Comprensivo che l’hanno accolto con canti festosi e hanno voluto inaugurare con lui lo splendido calendario dell’Avvento allestito sulla facciata del loro Istituto.

I numeri

Istituto Guetti di Tione

910 studenti iscritti al diurno, 16 studenti iscritti al serale

docenti:134, personale: ATA 26

Offerta formativa:

Liceo Scientifico (tradizionale, scienze applicate, liceo della montagna)

Liceo Linguistico

Liceo Scienze Umane

Istituto Tecnico Economico (amministrazione-finanza e marketing, turistico)

Istituto Tecnico Tecnologico CAT e tecnologia del legno

Corsi serali:

Istituto Tecnico Economico

Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo informatica

Scuola Secondaria di primo grado

Corsi di italiano per stranieri

Presso la scuola è attivo il Centro EDA (Educazione degli Adulti) per la licenza media e la formazione linguistica degli stranieri. Il centro organizza anche corsi di lingue e informatica.

Istituto Comprensivo Tione

Scuola primaria:

5 plessi: Bondo-Breguzzo, Ragoli, Tione, Zuclo, Roncone

427 studenti, 29 classi,

Scuola secondaria di primo grado:

2 sedi: Tione e Roncone

Tione: 170 studenti, 8 classi; Roncone: 75 studenti, 4 classi

Docenti: 108, personale ATA: 27

Centro di Formazione professionale ENAIP Tione

Settore Servizi Ristorazione:

Corso triennale per la Qualifica di Operatore dell’accoglienza e ospitalità

Corso triennale per la Qualifica di Operatore di gastronomia e arte bianca

Quarto anno per il diploma di Tecnico dell’accoglienza e ospitalità

Quarto anno per il diploma di Tecnico gastronomia e arte bianca

Quinto anno per l’ottenimento della maturità

Settore Industria e Artigianato:

Corso triennale per la Qualifica di Operatore elettromeccanico

Corso triennale per la Qualifica di operatore edile-carpenteria in legno

Quarto anno per il diploma di Tecnico per l’automazione industriale

Quarto anno per il diploma di Tecnico edile di carpenteria del legno

367 studenti iscritti, (202 accoglienza, ospitalità e ristorazione; 165 industria e artigianato)

29 classi (10 accoglienza, ospitalità e ristorazione; 9 industria e artigianato)

È attivo il corso di Alta Formazione in Tecnico Superiore della Cucina e della Ristorazione