pat * REPORT ISPAT: Failoni, « bene il turismo invernale, Guardare a nuovi mercati e favorire le sinergie tra i diversi settori »

Failoni: bene il turismo invernale. L’assessore: “Guardare a nuovi mercati e favorire le sinergie tra i diversi settori per aumentare la redditività”.

“I dati relativi all’andamento della stagione invernale 2018/2019 sono interessanti, perché ci consentono di approfondire punti di forza e di debolezza del settore turistico in Trentino. Questi numeri – importanti e fonte di sano orgoglio – ci trasmettono una panoramica su arrivi e presenze, ma ritengo altrettanto fondamentale continuare a discutere le singole questioni con gli operatori, come è stato fatto in occasione degli Stati generali della montagna”. A dirlo è l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, dopo la pubblicazione nella giornata di oggi del report di Ispat sull’ultima stagione invernale, con risultati lusinghieri nel lungo periodo e una lieve flessione rispetto alla stagione record 2017/2018. “Lo scorso inverno il settore ha registrato il secondo miglior risultato degli ultimi dieci anni e le prime stime relative alla stagione estiva in corso sono molto positive. Significa che stiamo lavorando bene” aggiunge l’assessore.

“Accanto ai dati relativi ai soggiorni nelle strutture ricettive del territorio, osservo con piacere un aumento dell’attenzione da parte degli ospiti verso impianti di risalita e rifugi. I numeri, come è noto, risentono della disposizione delle festività (che quest’anno ha sfavorito il settore) e delle condizioni meteo che invece sono state assolutamente favorevoli. Quello precedente è stato l’inverno migliore di sempre e dunque, per replicare o migliorare quei risultati, il settore con il sostegno della Provincia è chiamato a valorizzare mercati che in passato venivano trascurati. Dobbiamo essere ora pronti a predisporre un grande piano pluriennale che favorisca le sinergie tra i diversi comparti economici, anche in vista dell’appuntamento delle Olimpiadi 2026, affinché aumenti la qualità del nostro prodotto turistico con un impatto positivo in termini di redditività” conclude l’assessore al turismo Failoni.